إغلاق منفذ حدودي مع العراق

2020/10/03 | 16:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

علن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمانشاه غرب ايران العميد علي اكبر جاويدان عن اغلاق منفذ خسروي الحدودي مع العراق، داعيا المواطنين لعدم التوجه الى الحدود من اجل الدخول الى العراق للمشاركة في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال العميد جاويدان في تصريح ادلى به للصحفيين: انه اثر تفشي الوباء اعلنت الحكومة العراقية رسميا عدم استقبال الزوار من الدول الاخرى.

واضاف: انه بناء على ذلك فقد تم اغلاق المنافذ الحدودية الاربعة وهي خسروي في قصر شيرين ومهران في ايلام وشلمجة وجذابة في خوزستان، والتي كان الزوار يستخدمونها للعبور الى العراق.

وقال العميد جاويدان: ان منفذ خسروي اغلق هذا العام كمنافذ ايلام وخوزستان امام الزوار وسوف لن يكون هنالك اي عبور منها الى العراق.

واشار الى نشر وحدات سيطرة وتفتيش في مدينة قصر شيرين واضاف: ان قوات الشرطة المتواجدة في هذه المراكز تمنع عبر الافراد الى الحدود ولن يكون بامكان الزوار سواء بصورة انفرادية او جماعية الحضور في محطة خسروي الحدودية.

وقال قائد قوى الامن الداخلي في كرمانشاه: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية طلب من المواطنين العمل بتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا للحد من تفشي المرض.

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