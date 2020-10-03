مقتل مواطن إيراني جراء انفجار في مدينة رازي الصناعية بمحافظة أصفهان

2020/10/03 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل مواطن إيراني جراء انفجار في مدينة رازي الصناعية بمحافظة أصفهان وسط البلاد بحسب السلطات الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مدير دائرة الطوارئ في أصفهان، منصور شيشة، قوله إن الانفجار وقع في أحد مخازن النفط بسبب إهمال بشري.وأوضح المسؤول أن أحد العمال كان يعمل على لحام المخزن، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع انفجار فيه، ما أودى بحياة العامل.وأكد مدير دائرة الطوارئ أن الحريق تم إخماده من قبل رجال الإطفاء.

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