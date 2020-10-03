وزير النفط يضع حجر الاساس لوحدات انتاجية في مصفى حديثة

2020/10/03 | 16:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مصرف التنمية: تخفيض نسبة فوائد الإقراض مرهون بشروط

أكد ممثل العراق في اتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف عبد ،أن مواجهة الأزمة المالية تتطلب خريطة طريق لتفعيل القطاع الخاص، فيما شدد على ان تخفيض نسبة فوائد الإقراض مرهون بشروط.

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