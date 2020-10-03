2020/10/03 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني- استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم السبت، رئيس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين مستشارية الأمن القومي وشبكة الإعلام العراقي، لتوثيق مرحلة الحرب مع داعش ولتذكير العراقيين بالانتصارات، من خلال إنتاج أعمال درامية وقصص عن بطولات القوات الأمنية.ووجّه الأعرجي بتشكيل لجنة من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يوجه بدعم شبكة الإعلام العراقي المركز الخبري الوطني.

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