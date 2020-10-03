المالية النيابية: توزيع رواتب الموظفين الأسبوع الحالي

2020/10/03 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكدت اللجنة المالية النيابية، ان توزيع رواتب الموظفين الأسبوع الحالي.وقالت اللجنة في تصريح صحفي:" ان الحكومة تستطيع اخذ امانة او وديعة من البنك المركزي او المصارف وعندما يصوت على قانون الاقتراض المحلي تدرج فيه المبالغ".واضافت اللجنة:" ان قانون الاقتراض المحلي سيتم تمريره بالرغم من وجود بعض النواب المعترضين عليه".واشارت الى:" ان إصلاحات الحكومة في ايقاف رواتب رفحاء ومتعددي الرواتب والفضائيين وفرت مبالغ هائلة للخزينة"./انتهى7

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