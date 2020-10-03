2020/10/03 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / واصلت جموع الزائرين سيرهـا على الاقدام نحو محافظة كربلاء المقدسة لاحياء زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام في العشرين من شهر صفـر الهجري.وشهدت العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى ، انسيابية في حركة الزائرين مع اغلاق بعض مسارات الشوارع الرئيسـة لتأمين حركة المواطنين ، كما واصلت المواكب الحسينية تقديم الخدمة للزائرين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والطبية المحلية ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشود الزائرين في بغداد والمحافظات تواصل سيرهـا الى كربلاء لاحياء اربعينية الامام الحسين عليه السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشود الزائرين في بغداد والمحافظات تواصل سيرهـا الى كربلاء لاحياء اربعينية الامام الحسين عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).