معارك ضارية في كارباخ بعد هجوم لجيش أذربيجان

2020/10/03 | 16:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

دخلت قوات أذربيجان وأرمنيا في “معارك عنيفة” بمنطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها بعد أنّ شنّ الجيش الأذربيجاني هجوما جديدا واسع النطاق، السبت، بحسب ما أفاد مسؤولون أرمينيون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، إنّ القوات الانفصالية التي تدعمها أرمينيا صدّت “هجوما كبيرا” شنّته القوات الأذربيجانية وأطلقت هجوما معاكسا.

وكتبت المسؤولة الأرمينية في تدوينة على موقع فيسبوك أنّ “معارك عنيفة مستمرة على أصعدة أخرى”.

ويزداد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا في أعنف اشتباكات منذ تسعينيات القرن الماضي، وتأكّد مقتل نحو 200 شخص منذ الأحد الماضي، بينهم أكثر من 30 مدنيا، وسط مخاوف من تحوّل المعارك إلى حرب مفتوحة على عدة جبهات من شأنها أن تجر قوى إقليمية كتركيا وروسيا إليها.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لنزع فتيل الأزمة، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، كلا من أرمينيا وأذربيجان، الخميس، للعودة إلى المفاوضات الرامية لحل النزاع التاريخي.

وردّت الخارجية الأرمينية الجمعة، بالقول إن يريفان “مستعدة للانخراط مع” فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.



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