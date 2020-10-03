اعتقال متهمين يقومان بسرقة الهواتف النقالة من زائري الاربعين

2020/10/03 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهمين يقومان بسرقة الهواتف النقالة من زائري الاربعين.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه” تم القبض على متهمين يقومان بسرقة الهواتف النقالة من زائري الأربعينية”.

واضافت ان ” المفارز ذاتها القت القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة، وقد تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية”.

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