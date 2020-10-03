وضع اكليل ورد لكوسرت رسول على ضريح فقيد الأمة مام جلال

2020/10/03 | 16:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الـ 3 على رحيل فقيد الأمة الرئيس مام جلال، وضِع اكليل ورد لكوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني على ضريح الرئيس الراحل مام جلال.

وكانت اللجنة التحضيرية قد أعلنت الخميس المنصرم، انه وبسبب فايروس كورونا والالتزام بالتعليمات الوقائية ولحماية سلامة المواطنين تقرر عدم اجراء اي مراسم في الذكرى السنوية الثالثة على رحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال.

وقالت اللجنة في بيان، انه بسبب الاخذ بعين الاعتبار الوضع غير المناسب صحيا بسبب فايروس كورونا وبسبب الالتزام بالتعليمات الوقائية ولحماية سلامة المواطنين، تقرر عدم اجراء اي مراسم على ضريح الرئيس مام جلال بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على رحيل فقيد الامة التي تصادف يوم 3/10.

PUKmedia خاص‌

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