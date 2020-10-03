فرنسا تتهم ثمانية اشخاص بدعم داعش في العراق وسوريا

2020/10/03 | 16:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

اعلن مكتب المدعي العام في فرنسا ، السبت، إنه تم توجيه تهم إلى ثمانية أشخاص لتورطهم في مخطط معقد لتمويل ارهابيي داعش في سوريا والعراق من خلال استخدام العملات الرقمية المشفرة.

وذكرت وكالة الاسوشيتد برس في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” تم تسليم اثنين من المشتبه بهم اتهامات أولية بتمويل الإرهاب والتآمر الإرهابي في تحقيق قضائي بدأ هذا اليوم ، كما تم توجيه نفس التهم الأولية إلى مشتبه به آخر في قضية ذات صلة”.

واضاف أن ” خمسة اشخاص آخرين متهمين بتمويل الجماعات الارهابية سيواجهون المحاكمة بحلول نهاية هذا العام “.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي أن ” الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 30 شخصًا في جميع أنحاء البلاد في نفس القضية و تم إطلاق سراح معظمهم دون توجيه تهم إليهم ، كما أن مذكرات التفتيش الصادرة بحق الشخصيتين الرئيسيتين في المخطط ، وهما ارهابيان فرنسيان يحتمل أن يكونا في شمال غرب سوريا منذ عام 2013 ويشتبه في قيامهم بإنشاء بنية شبكة تمويل الإرهاب الالكترونية”، مبينا أنه ” تم الكشف عن المخطط في البداية من قبل فريق داخل وزارة الاقتصاد الفرنسية يتتبع الاحتيال المالي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

واوضح أن ” عملية الشرطة كانت قد استهدفت هذا الأسبوع شبكة تمويل كانت نشطة منذ عام 2019، وقد اعتمدت بشكل أساسي إلى الشراء في فرنسا لكوبونات العملات المشفرة ، والتي تم نقل تفاصيلها عن طريق الرسائل الآمنة إلى الارهابيين في سوريا ، والذين يمكنهم بعد ذلك استرداد الأموال من خلال منصات العملات المشفرة”.

واشار التقرير الى أنه ” تم تهريب مبالغ مئات الالاف من عملات اليورو عبر الشبكة مما لصالح أعضاء القاعدة الذين ما زالوا مختبئين في سوريا وكذلك ارهابيي تنظيم داعش في المنطقة “.



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