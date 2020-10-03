لهذا السبب.. الاسيوي ظلم بيرسبوليس الإيراني قبل 3 ساعات من مواجهة النصر

2020/10/03 | 16:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

اصدر الاتحاد الاسيوي مساء اليوم، بياناً يؤكد فيه اصدار عقوبة بحق لاعب نادي بيرسبوليس الإيراني عيسى ال كثير بسبب قيامه بحركة تمييز “عنصرية” بحسب وجهة نظر الاتحاد.

وعاقب الاسيوي في بيانه اللاعب الإيراني بعدم اللعب لمدة 6 اشهر وكذلك فرض غرامة مالية تبلغ قدرها 10 الاف دولار أميركي.

ويعد عيسى ال كثير ابرز لاعبي بيرسبوليس وهو من قاد فريقه للفوز على باختاكور في المباراة الماضية بربع النهائي ليحتفل بطريقته المعتادة عندما يسجل الأهداف في كل مرة.

وعقب تسجيل الهدف، طلب الاتحاد الاسيوي قبل يومين توضيحا من نادي برسبوليس حول طريقة احتفال عيسى آل كثير.

وارسل نادي برسبوليس خطاب للاتحاد الاسيوي واخبروهم بأن طريقة احتفال عيسى ليس لها أيّ علاقة بالعنصرية، فاللاعب دائما يحتفل بهذه الطريقة عندما كان لاعبا لنفط طهران وبيكان ونفط عبادان ويهدي هدفه لأبن اخيه ” ميكائيل” لان عينيه تشبه عيني شرق اسيا.

لكن الاتحاد الاسيوي رضخ للضغوطات وحرم افضل لاعب في برسبوليس قبل اقل من 3 ساعات من مواجهة النصر، بحسب ما تحدثت به وسائل اعلام إيرانية.



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