الداخلية تعلن القبض على عصابة سرق الهواتف.. مختصة بزوّار الأربعينية

2020/10/03 | 16:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت القوات الأمنية، السبت، القبض على عصابة مكونة من شخصين يقومان بسرقة الهواتف من زائري الأربعينية.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الاول 2020)، إن "مفارز الشؤون الداخلية والأمن ضمن محور الهندية والمكلفة بتأمين الحماية للمواكب الحسينية والإشراف على عمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على متهمين اثنين يقومان بسرقة الهواتف النقالة من الزوار، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية أصوليا".

وفي سياق منفصل، قالت الوزارة إنه "القت المفارز ذاتها القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة، وقد تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية".

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