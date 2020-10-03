خلال 24 ساعة.. أكثر من 54 ألف إصابة بكورونا و900 وفاة خلال في الولايات المتحدة

2020/10/03 | 16:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال اليوم الماضي بأكثر من 54.4 ألف إصابة.

الولايات المتحدة..



أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا و900 وفاة خلال اليوم الماضيفيروس كورونا يحصد أرواح مليون و27 ألف شخص والإصابات تلامس 35 مليونا

وبحسب بيانات وأرقام جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم السبت، سجلت الولايات المتحدة 54441 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي وباء كورونا في البلاد، إلى أكثر من 7.3 مليون إصابة.

وتوفي خلال اليوم الماضي 906 أشخاص، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 209 آلاف حالة حتى الآن.

ولوحظ في الولايات المتحدة ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات اليومية، حيث تم تسجيل 43752 إصابة و857 وفاة في اليوم السابق.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي الوباء.



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