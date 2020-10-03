2020/10/03 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – افاد مصدر امني بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه شرطي ضمن حي الصالحية وسط الناصرية مااسفر عن مقتله في الحال.هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلحون يقتلون مدنيا وسط الناصرية المركز الخبري الوطني.

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