مختصة بزوّار الأربعينية .. القبض على عصابة تسرق الهواتف

2020/10/03 | 16:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- ألقت القوات الأمنية القبض على عصابة مكونة من شخصين يقومان بسرقة الهواتف من زائري الأربعينية.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن “مفارز الشؤون الداخلية والأمن ضمن محور الهندية والمكلفة بتأمين الحماية للمواكب الحسينية والإشراف على عمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على متهمين اثنين يقومان بسرقة الهواتف […]

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