2020/10/03 | 16:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- عقدت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي اجتماعا تنسيقا إستعدادا لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لدخول زائري الأربعينية، فيما اكد الاجتماع على اجراءات دخول زائري الاربعينية عبر المنفذ.وقالت الهيئة في بيان “التزاما منا بتنفيذ مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والذي تضمن الموافقة على دخول زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام من منفذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تعلن اجراءات دخول زائري الاربعينية عبر منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تعلن اجراءات دخول زائري الاربعينية عبر منفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).