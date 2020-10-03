ارساء حجر الاساس لوحدات انتاجية بطاقة ٢٠ الف برميل في مصفى حديثة

2020/10/03 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت وزارة النفط حرصها على تطوير قطاع التكرير في البلاد والاستثمار الامثل للنفط والغاز .وقال وزير النفط احسان عبد الجبار ، خلال ارساء حجر الاساس للوحدات الانتاجية الجديدة في مصفى حديثة بمحافظة الانبار بطاقة 20 الف برميل ، بهدف رفع طاقته الانتاجية الى معدل 36 الف برميل يوميا ، ان " الوزارة تولي اهتماما كبيرا لزيادة الطاقات الانتاجية من المشتقات النفطية في محافظة الانبار من خلال المشاريع التي تنفذها، والتي تستهدف تطوير الوحدات الانتاجية وأضافة وحدات جديد لانتاج مشتقات نفطية عالية الجودة وصديقة للبيئة، فضلا عن توفير فرص العمل لمواطني المحافظة".واضاف ان " الوزارة ماضية بخططها لتطوير جميع قطاعات الصناعة النفطية وفق أسس ومعاير ومواصفات عالمية "،مبينا ان " الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع كبيرة في محافظة الانبار ، منها اضافة وحدات أنتاجية اخرى لمصفى حديثة بواقع ٣٥ الف برميل لتصل طاقته الانتاجية الى ٧٠ الف برميل باليوم وبذلك سيغطي احتياجات المحافظة من الوقود، فضلا عن استمرار جهود الوزارة مع الشركات العالمية المعنية في استئناف مشروع استثمار الغاز في حقل عكاس والذي يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة في قطاع الغاز ".بدوره قال مدير شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن ان " مصفى حديثة يعمل الان بطاقة ١٦ الف برميل وبعد انتهاء وانجاز العمل بالوحدات الجديدة ترتفع الطاقة الانتاجية الى معدل ٣٦ الف برميل ، مبينا ان " الشركة ستقوم بدعوة الشركات العالمية المتخصصة في انشاء المصافي للتفاوض معها في أضافة وحدة انتاجية وفق المواصفات الاوربية الحديثة ، بطاقة ٣٥ الف برميل باليوم لترتفع طاقة المصفى الى ٧٠ الف برميل"./انتهى5

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