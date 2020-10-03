ادارة مطار النجف الدولي : شركات عربية ودولية أبدت رغبتها بالهبوط ونقل مسافري زيارة الأربعين

2020/10/03 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اعلن قسم خدمات المسافرين في إدارة مطار النجف الأشرف الدولي أن شركات عربية ودولية أبدت رغبتها بالهبوط ونقل مسافري الأربعين.وقال مسؤول القسم حافظ الغزالي في تصريح صحفي" استعدادا لزيارة الأربعين واستقبال المسافرين بالمناسبة، بدأت شركات الطيران محاولات الحصول على الرخص الرسمية للهبوط في مطار الدولي ".وأضاف الغزالي " استعدادتنا قائمة منذ فترة واكملنا الاجراءات المطلوبة من قبل الصحة العامة في توفير وسائل الوقاية من فيروس كورونا".وتابع ، ان " العديد من الشركات العربية ابدت رغبتها بالهبوط منها، شركة فلاي دبي، والشرق الاوسط اللبنانية، والباكستانية بالاضافة القطرية التي استمرت رحلاتها قبل فترة "./انتهى.

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