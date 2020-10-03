رسائل رقيقة من أوباما والزعيم الكوري الشمالي لترمب تحمل أمنيات بالشفاء

2020/10/03 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، عن أمنياتهما بالشفاء للرئيس دونالد ترمب من فيروس كورونا.

واكد أوباما في كلمة متلفزة خلال حملة لجمع التبرعات للمرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن، أكد ان دخول الطرفين في خضم المعركة السياسية الكبيرة المتمثلة بالتنافس الانتخابي، لا يقف عائقا أمام توجيه أطيب التمنيات للرئيس ترمب.وفي ذات السياق بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أشار فيها الى تمنياته للأخير وزوجته ميلانيا بالتعافي في أسرع وقت.

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