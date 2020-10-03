أمير الايزيديين: مام جلال كان مدافعا عن حقوق الايزيديين

2020/10/03 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شيرزاد مير فاروق بك، وكيل امير الايزيديين للشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، ان فقيد الامة الرئيس الراحل مام جلال كان المحامي والمدافع عن حقوق الكورد الايزيديين.

وفي الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال، قال وكيل امير الايزيديين للشؤون الاجتماعية شيرزاد مير فاروق بك، ان الرئيس مام جلال كان المحامي والمدافع عن حقوق الايزيديين خلال جميع الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والاقليمية.

واضاف: انه ولاول مرة في التأريخ، أشرك الرئيس مام جلال الايزيديين كمكون في العملية السياسية والادراية والقضائية.

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