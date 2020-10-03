بالصور.. حلبجة تستذكر الرئيس مام جلال

2020/10/03 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف يوم السبت 2020/10/3 الذكرى السنوية الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال، وفي الوقت الذي تقرر فيه عدم اجراء اي مراسيم رسمية على ضريح الرئيس مام جلال في السليمانية، فقد جرت مراسيم في المكتب السياسي ومؤسسات وهيئات الاتحاد الوطني الكوردستاني بهذه المناسبة الاليمة.

واستذكر سكان مدينة حلبجة الشهيدة اليوم السبت، فقيد الامة الرئيس مام جلال، بوقفة وفاء والسير على نهج مام جلال، وذلك امام لجنة تنظيمات حلبجة للاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia

بعدسة: فرحان حمه خان‌

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