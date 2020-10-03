نائب يطالب باقالة رئيس هيئة الاعلام بعد فشله في ادارة ملف الاتصالات

2020/10/03 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو مجلس النواب علاء الربيعي، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات لاخفاقه في ادارة ملف الاتصالات في البلد.

وقال الربيعي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “قرار القضاء بايقاف تجديد رخصة شركات الهاتف النقال جاء بعد المخالفات والهدر بالاموال الكبيرة التي ارتكبت في هذا القطاع من قبل هيئة الاعلام والاتصالات”، مؤكداً ان “رئيس الهيئة يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك”.

واضاف الربيعي، ان “ادارة الهيئة ورغم مرور فترة طويلة على وجودها، فشلت فشلا ذريعا في ادارة ملف مهم كالاتصالات في العراق بعد تهاونها الواضح مع شركات الهاتف النقال في تأجيل استيفاء ديونها ورفضها ادخال شركات منافسة لها، واعتراضها على تاسيس شركة وطنية للهاتف النقال بعد صراع بينها وبين وزارة الاتصالات انتهى بعدم اعطاءها الطيف الترددي لتشغيل هذه الرخصة رغم وجود توجيه من مجلس الوزراء الاسبق بضرورة الاسراع بتأسيس تلك الشركة”.

واكد الربيعي، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطالب باختيار بديل لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات الحالي ضمن حملة التغييرات التي شملت الكثير من الهيئات، يمكنه ان ينهض بهذا القطاع الذي يعد في بعض البلدان المتقدمة المصدر الثاني لتمويل موازنة الدولة بعد النفط”.

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