تشيلسي يحقق فوزًا ساحقًا على ضيفه كريستال بالاس 4-0

2020/10/03 | 17:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- حقق تشيلسي فوزًا ساحقًا على ضيفه كريستال بالاس (4-0)، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل بن تشيلويل (50) وكيرت زوما (66) وجورجينيو (78 و83 من ركلتي جزاء) أهداف تشيلسي.وبهذا الفوز، رفع البلوز رصيدهم إلى 7 نقاط، في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد كريستال بالاس عند 6 نقاط، في […]

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