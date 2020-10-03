2020/10/03 | 17:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كتبت الفنانة اللبنانية الشهيرة، اليسا، تغريدة تهنئة للشعب العراقي بمناسبة “يومه الوطني” للاستقلال.

وقالت اليسا في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب.



عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هيي راحة البال والاستقرار لهالبلد اللي بيستحق شعبو كل خير”.

ويصادف اليوم الثالث من اكتوبر، ذكرى استقلال العراق من الانتداب البريطاني، فيما اقر مجلس الوزراء في وقت سابق، بجعله يومًا وطنيًا يحتفل به كل عام، إلا ان القانون مازال بانتظار تشريعه والتصويت عليه من قبل مجلس النواب.

معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب.



عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هيي راحة البال والاستقرار لهالبلد اللي بيستحق شعبو كل خير

— Elissa (@elissakh) October 3, 2020

وتصدر وسم “اليوم الوطني العراقي” قائمة الترند في تويتر، فيما حمل تغريدات من مواطنين عرب من مختلف البلدان مقدمين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

#اليوم_الوطني_العراقي

كل عام واهل العراق الشقيق في خير وأمن وأمان والله يدوم افراحكم 🇸🇾🇮🇶 .



pic.twitter.com/s8T0TZye8I

— جاسم #سوريا_الاسد⁦🇸🇾⁩ (@Jasem_Mohammed3) October 3, 2020

#اليوم_الوطني_العراقي #بغدادبمناسبة عيد الوطني كل عام والعراق وشبعة بالف خير وان شاء الله يرجع العراق لشعبة 🇮🇶 🇸🇦.الذكرى الجميلة بزيارتي للعراق العظيم❤️❤️ pic.twitter.com/LrDrlAu4pn

— محمد الرويس (@w2q21) October 3, 2020

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أليسا “تغرد” للعراقيين بتويتر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أليسا “تغرد” للعراقيين بتويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).