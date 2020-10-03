2020/10/03 | 17:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقترب أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من 35 مليون مصاب في العالم.

وبحسب موقع ورلد ميتر المتخصص برصد كل الأرقام والإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا في دول العالم، فقد بلغ عدد المصابين 34 مليونا و831 ألفا و366 مصابا.وتشير الأرقام إلى أن أعداد المتوفين بالفيروس بلغت مليونا و33 ألفا و238، بينما بلغت أعداد المتعافين منه 25 مليونا و895 ألفا و824 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة أعداد المصابين مسجلة 7 ملايين و549 ألفا و323 مصابا، بينما بلغت أرقام الوفيات 213 ألفا و524.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا حول العالم.. أعداد الإصابات تقترب من 35 مليوناً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا حول العالم.. أعداد الإصابات تقترب من 35 مليوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).