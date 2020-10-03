السلطات الإيرانية تحذر مواطنيها مجدداً: ستتعرضون للعقاب من الحكومة العراقية

2020/10/03 | 17:10 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت السلطات الايرانية، السبت، ان المنافذ الحدودية الأربعة بين العراق وايران مغلقة حتى اشعار آخر، داع...

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