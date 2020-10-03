2020/10/03 | 17:10 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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السلطات الإيرانية تحذر مواطنيها مجدداً: ستتعرضون للعقاب من الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكدت السلطات الايرانية، السبت، ان المنافذ الحدودية الأربعة بين العراق وايران مغلقة حتى اشعار آخر، داع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السلطات الإيرانية تحذر مواطنيها مجدداً: ستتعرضون للعقاب من الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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