2020/10/03 | 17:10 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أعلن مساعد الشؤون الفنية في الجمارك الإيرانية، السبت، أن قيمة المنتجات الزراعية ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "فستق وبطيخ".. العراق في صدارة مستوردي المنتجات الزراعية من إيران) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "فستق وبطيخ".. العراق في صدارة مستوردي المنتجات الزراعية من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).