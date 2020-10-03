نائب يطالب الكاظمي باقالة رئيس هيئة الاعلام لاخفاقه بادارة ملف الاتصالات

2020/10/03 | 17:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- طالب عضو مجلس النواب علاء الربيعي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات لاخفاقه في ادارة ملف الاتصالات في البلد.وقال الربيعي في بيان له وتلقته (المستقلة) ان “قرار القضاء بايقاف تجديد رخصة شركات الهاتف النقال جاء بعد المخالفات والهدر بالاموال الكبيرة التي ارتكبت في هذا القطاع من قبل هيئة الاعلام […]

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