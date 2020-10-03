دراسة.. العراقيون هم الأكثر معاناة من الاكتئاب

2020/10/03 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أظهرت دراسة حول الصحة النفسية لمواطني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن العراقيين هم الأكثر معاناة من الاكتئاب، فيما يأتي المغاربة في المرتبة قبل الأخيرة.

وجاء في الدراسة التي أعدها مركز “البارومتر العربي”، وشملت أكثر من 25 ألف شخص على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن العراقيين أكثر معاناة من الاكتئاب بنسبة 43%، ثم التونسيون بنسبة 40%، والفلسطنيون 37%، فيما جاء المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة، بنسبة 24% بالمناطق الحضرية و17% في الأرياف.

وفسرت الدارسة ارتفاع نسبة الإكتئاب لدى العراقيين والفلسطينيين بمعايشتهم تجارب الحرب في الآونة الأخيرة والنزاعات الجارية، غير أنها تساءلت حول ما الذي يدفع بزيادة التوتر والاكتئاب في تونس، مرجحة أن تكون الأسباب متصلة بالتحديات المصاحبة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وجاء في الدراسة أن سكان الحضر في لبنان وليبيا والسودان هم الأكثر إقبالا على القول بالإحساس بالاكتئاب في كثير من الأحيان.



وكان سكان الريف في العراق وتونس والأردن ومصر والمغرب أكثر إقبالا، من سكان الحضر هناك، على القول بالإحساس بالاكتئاب.

فيما لم يتم رصد اختلاف يُذكر بين سكان الريف والحضر في كل من الجزائر وفلسطين في هذا الصدد.



لكن في فلسطين، تبين أن سكان المخيمات يعانون من الإحساس بالاكتئاب بدرجة أعلى.

وبخصوص المعاناة من التوتر، كشف 29% من المغاربة المشاركين في الدراسة عن معاناتهم منه، بينهم 31% بالريف و28% بالمدن والحواضر.

وأوردت الدراسة أنه في مختلف أنحاء المنطقة، ذكر نحو الثلث (35 بالمئة) أنهم يشعرون بالتوتر في كثير من الأحيان.

وكان التونسيون (53 بالمئة) والعراقيون (49 بالمئة) والأردنيون (42 بالمئة) الأكثر ذكرا لإحساسهم بالتوتر في كثير من الأحيان أو في معظم الأحيان.

وفي الوقت نفسه فإن المواطنين في مصر (27 بالمئة)، والجزائر (27 بالمئة)، والسودان (22 بالمئة)، والكويت (12 بالمئة)، هم الأقل إبلاغا بإحساسهم بالتوتر.



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