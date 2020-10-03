نادي أربيل يتعاقد مع لاعبين من البرازيل وجنوب إفريقيا

2020/10/03 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي أربيل مع محترف جديد من جنوب إفريقيا لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال المنسق الإعلامي لنادي أربيل ريبين رمزي في تصريحات، تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" (3 تشرين الاول 2020)، إن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع المهاجم ويليام تواله من جنوب إفريقيا ليكون ثاني محترف يتعاقد معه النادي خلال اليومين الماضيين بعد التعاقد مع البرازيلي ريبيرو سانتوس.

وأشار إلى أن ويليام من مواليد 1990 يلعب بمركز الهجوم وسبق له تمثيل أندية المقدمة في جنوب إفريقيا آخرها نادي تشيبا، لافتا إلى أن بطاقة اللاعب الدولية وصلت إلى أربيل وبالتالي بات ضمن قائمة النادي بشكل رسمي.

يشار إلى أن فريق أربيل يقوده المدرب الكرواتي رادان للموسم الثاني على التوالي.

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