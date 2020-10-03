التغيير تنفي مسؤوليتها عن تقارير “مفبركة” تنشر باسمها لمحاولة إيهام الرأي العام

2020/10/03 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت مؤسسة التغيير الإعلامية مسؤوليتها عن تقارير تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي وضعت عليها شعار مفبرك لقناة التغيير، في محاولة لإيهام الرأي العام وتشويش الحقائق.

وتود مؤسسة التغيير الإعلامية إحاطة الرأي العام بما تتعرض له من حملة لتشويش الحقائق وتغييب دورها الفاعل في نقل هموم الشارع العراقي، وذلك من خلال استضافة علي التميمي محافظ بغداد الأسبق لإيضاح تفاصيل ما نشر باسم التغيير مع الشخص المعني خلال حصاد هذه الليلة عند الساعة العاشرة مساء.

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