الأعرجي يوجّه بمساعدة شبكة الإعلام في إنتاج أعمال درامية عن بطولات القوات الأمنية

2020/10/03 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

وجّه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لمساعدة شبكة الإعلام العراقي في إنتاج أعمال درامية عن بطولات القوات الأمنية.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأعرجي، استقبل بمكتبه، رئيس أمناء شبكة الإعلام العراقي، جعفر الونان، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين مستشارية الأمن القومي وشبكة الإعلام العراقي، لتوثيق مرحلة الحرب مع داعش ولتذكير العراقيين بالانتصارات، من خلال إنتاج أعمال درامية وقصص عن بطولات القوات الأمنية".

ووجّه الأعرجي بحسب البيان، بـ"تشكيل لجنة من المستشارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، لإبداء المساعدة وإنجاح خطة شبكة الإعلام العراقي وتهيئة جميع المستلزمات التي تسهم في إنجاح هذا المشروع، وإظهار الوجه الحقيقي الناصع للبطولات التي سطرتها القوات المسلحة بجميع صنوفها".

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