2020/10/03 | 17:17 - المصدر: عين العراق

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القبض على متهمين يسرقان الهواتف النقالة لزوار الاربعينية

القت القوات الامنية، اليوم السبت، القبض على متهمين يقومان بسرقة الهواتف النقالة من زائري الاربعينية.

وذكرت مديرية الشؤون الداخلية والامن انها القت "القبض على متهمين يقومان بسرقة الهواتف النقالة من زائري الأربعينية ضمن محور الهندية".

واضافت: "‏كما القت المفارز ذاتها القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة، وقد تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية".

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