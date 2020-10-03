نائب: مبلغ الاقتراض لم يصرف على الرواتب وعلى وزارة المالية مكاشفة الرأي العام

2020/10/03 | 17:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار، السبت، بان الحكومة لم تصرف مبلغ الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب، على الموظفين كما كان يفترض، داعيا وزارة المالية الى مكاشفة حقيقة بشأن الموضوع.

وقال الصفار لـ /المعلومة/، إن “مجلس النواب عندما وافق على الاقتراض قبل أشهر كان لأجل تامين رواتب الموظفين، لكن كما يبدو من خلال بيان وزارة المالية الاخير بان مبلغ الاقتراض صرف في ابواب أخرى”، داعيا الى “مكاشفة حقيقية مع وزارة المالية حول الموقف الراهن في البلاد”.

وأضاف، أن “الحكومة ارسلت موازنة لما تبقى من 2020 وبقيت يوم واحد لدى رئيس مجلس النواب ثم جرى سحبها”، لافتا الى ان “هناك مسارين امام الحكومة لتامين رواتب الموظفين وهي مشروع الموازنة او تقديم طلب للاقتراض”.

واعتبر أن “موضوع الاقتراض صعب تمريره لان الحكومة لم تلتزم بتقديم الورقة الاصلاحية ولم تقدم اي اجراءات في سبيل تعديل وضع البلاد من الناحية المادية”، مشيرا الى أن “اللجنة ستستضيف وزارة المالية بعد نهاية زيارة الاربعين من اجل بيان الوضع المالي في العراق وسبل ايجاد حلول للوضع الراهن”.

ويعاني العراق من ازمة مالية معقدة منذ اشهر بدات اكثرا احراجا مع عدم القدرة على تسديد رواتب الموظفين.



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