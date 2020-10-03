نائب يطالب بإقالة رئيس هيأة الاعلام: يتحمل مسؤولية فشل ملف الاتصالات

2020/10/03 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، السبت، 03 تشرين الأول، 2020، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإقالة رئيس هيأة الإعلام والاتصالات لإخفاقه في ادارة ملف الاتصالات في البلد.وقال الربيعي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قرار القضاء بإيقاف تجديد رخصة شركات الهاتف النقال جاء بعد المخالفات والهدر بالأموال الكبيرة التي ارتكبت في هذا القطاع من قبل هيئة الإعلام والاتصالات"، مبينا أن "رئيس الهيأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".

واضاف البيان أن "إدارة الهيأة ورغم مرور فترة طويلة على وجودها، فشلت فشلا ذريعا في ادارة ملف مهم كالاتصالات في العراق بعد تهاونها الواضح مع شركات الهاتف النقال في تأجيل استيفاء ديونها ورفضها ادخال شركات منافسة لها، واعتراضها على تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال بعد صراع بينها وبين وزارة الاتصالات انتهى بعدم اعطاءها الطيف الترددي لتشغيل هذه الرخصة رغم وجود توجيه من مجلس الوزراء الاسبق بضرورة الاسراع بتأسيس تلك الشركة".

وتابع أن "الكاظمي مطالب باختيار بديل لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات الحالي ضمن حملة التغييرات التي شملت الكثير من الهيئات، يمكنه ان ينهض بهذا القطاع الذي يعد في بعض البلدان المتقدمة المصدر الثاني لتمويل موازنة الدولة بعد النفط".

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