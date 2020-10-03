نائب عن سائرون يطالب باقالة رئيس هيئة الاعلام لفشله في ادارة ملف الاتصالات

2020/10/03 | 17:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / طالب عضو تحالف سائرون النيابية علاء الربيعي ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات لاخفاقه في ادارة ملف الاتصالات .وقال النائب الربيعي في بيان صحفي ان " قرار القضاء بايقاف تجديد رخصة شركات الهاتف النقال جاء بعد المخالفات والهدر بالاموال الكبيرة التي ارتكبت في هذا القطاع من قبل هيئة الاعلام والاتصالات " ،مؤكداً ان رئيس الهيئة يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.واضاف ، ، ان " ادارة الهيئة ورغم مرور فترة طويلة على وجودها،فشلت فشلا ذريعا في ادارة ملف مهم كالاتصالات في العراق بعد تهاونها الواضح مع شركات الهاتف النقال في تأجيل استيفاء ديونها ورفضها ادخال شركات منافسة لها،واعتراضها على تاسيس شركة وطنية للهاتف النقال بعد صراع مع وزارة الاتصالات انتهى بعدم اعطائها الطيف الترددي لتشغيل هذه الرخصة رغم وجود توجيه من مجلس الوزراء الاسبق بضرورة الاسراع بتأسيس تلك الشركة".وطالب الربيعي ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باختيار بديل جديد لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات الحالي، للنهوض بهذا القطاع الذي يعد في بعض البلدان المتقدمة المصدر الثاني لتمويل موازنة الدولة بعد النفط./انتهى5

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