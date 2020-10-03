القبض على (12) متهما بقضايا متنوعة بينهم مطلوبون وفق قانون مكافحة الإرهاب في نينوى

2020/10/03 | 17:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ القت مفارز الشرطة في نينوى بعمليات أمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة جنوب الموصل القبض على 12 متهما ومطلوبا للعدالة.و قال العميد ليث الحمداني قائد شرطة نينوى في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ أن "مفارز الشرطة المحلية القت القبض على (12) متهما بقضايا متنوعة منها ما هو وفق قانون مكافحة الإرهاب وحيازة اسلحة غير مرخصة وغير ذلك./انتهى

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