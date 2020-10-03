تيار الحكمة: العراق لا يستقرُّ إلّا بعلاقات متوازنة مع جميع الاطراف الاقليمية والدولية

2020/10/03 | 17:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد تيار الحكمة، ان العراق لا يستقرُّ إلّا بعلاقات متوازنة مع جميع الاطراف الاقليمية والدولية.



وقال الناطق باسم تيار الحكمة نوفل ابو رغيف في تغريدة له على تويتر:" لقد كانت رؤيتنا تؤكد مبكراً ولاتزال : بأنَّ العراق لا يستقرُّ إلّا بعلاقات متوازنة مع جميع الاطراف الاقليمية والدولية على أساس مايخدم العراق وشعبه ومصالحه ، وليس بما يناسب القناعات الجانبية مهما كانت الشواهد والتبريرات والمقولات.#استقرار_العراق_هو_البوصلة_الراشدة"./انتهى7

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