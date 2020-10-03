خانقين تجدد العهد بالمسير على نهج الرئيس مام جلال

2020/10/03 | 17:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .استذكر مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، فقيد الامة الرئيس مام جلال، مجددين العهد بالمضي على نهجه

وجاء في بيان مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني:

قبل 3 اعوام من الان وفي مساء حزين مثل اليوم، خسر شعب كوردستان وجميع العراقيين وجماهير خانقين خاصة، قائدا ومناضلا وبيشمركة لاكثر من نصف قرن في نضال الحركة التحررية وتحقيق وتثبيت العملية والديمقراطية والسلام والتعايش وحقوق الانسان، كمؤسس للعراق الفيدرالي جديد، وكاول رئيس منتخب بشكل حقيقي، والذي رحل عنا في 2017/10/3.

رئيسنا حمل فلسفة شدة الورد للسلام والتعايش في جميع العراق، الرئيس مام جلال قائد الثورة الجديدة والامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، والذي توقف قلبه الكبير في المانيا.

رحيل الرئيس مام جلال، افجع جميع الكوردستانيين وشعوب العراق، وكافة الاحرار والديمقراطيين ومحبي السلام في العام، وفي منطقة كرمسير وخانقين خاصة، عم الحزن جميع سكان المدينة، بكافة مكوناتها من الكورد والعرب والتركمان

ايها المواطنون الاعزاء

ليس خافيا، وفاء خانقين لحزب الرئيس مام جلال وذكرياته ونضاله العتيد من اجل تحقيق الديمقراطية والفيدرالية تثبيت حقوق شعبنا المشروعة في الدستور العراقي الدائم، وخاصة المادة 140 الخاص باعادة منطقتنا كمنطقة غير مستقطعة من كوردستان، كما ان فقيد الامة الرئيس مام جلال ومن محبته لخانقين، منحها لقب " عروس كوردستان" وكان دائم الحرص على ذكر خانقين في ندواته ولقاءاته.

في الختام وبهذه المناسبة الاليمة، نجدد العهد بالمضي على نهج رئيسنا وقائدنا مام جلال، صوب تثبيت الحقوق المشروعة لشعبنا، وانتصار فلسفة " شدة الورد"، والمسير في هدي فكره وسياسته، بخدمة عوائل الشهداء والمناضلين وجميع شعب كوردستان.

المجد للروح الملائكي للرئيس مام جلال وجميع شهداء شعبنا، للروحه الطمأنينة، ومثواه الجنة.

الخالد مام جلال فخر امة، بنهج يستمر.

PUKmedia خانقين

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