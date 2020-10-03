كتلة الاتحاد الوطني البرلمانية: سنمضي على نهج فقيد الأمة

2020/10/03 | 17:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكورستاني في برلمان كوردستان، بالمضي على نهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال، مشيرة انها ستجعل من الدفاع عن حقوق شعب كوردستان من اولويات مهامها ونضالها السياسي.

وقالت الكتلة في بيان في ذكرى مرور 3 سنوات على رحيل الرئيس مام جلال، جاء فيه: قبل 3 سنوات وفي مثل هذا اليوم، خسر شعبنا قائدا ورئيسا فذا، ان الرئيس مام جلال وعلى مر تأريخ الحركة التحررية لشعبنا كان قائدا عظيما ورمزا منقطع النظير، والذي افنى حياته في تحقيق مستحقات شعبنا الدستورية، وسيكتب التأريخ وبكل فخر اسمه كقائد كبير ووطني، في صفحاته المتلألئة....



رئيسا اصبح محفزا ودعامة للثورة ومشعلا للثورة الجديدة، في ظلمة الليل وتآمر الدول العظمى، امام حقوق الكورد والثورة المسلحة.

لم يكن مام جلال المحفز الوحيد لاشعال الثورة في جنوب كوردستان فقط، بل كان مبعثا للسلام والديمقراطية وداعما للتعايش السلمي ومهندسا للاعمار والرفاهية، وكان في الوقت نفسه مدافعا قويا للحقوق العامة، وبالخصوص حرية التعبير والصحافة وتقوية اعمدة النقد في جنوب كوردستان، والذين كانوا حاملي نهجه، وينظرون الى مواقفه ونضاله بفخر كبير كقائد كبير يستذكرون كلامه وافعاله.

في الذكرى الثالثة لرحيل مام جلال القائد الحي، ننحني احتراما لفخر النضال والكفاح ونتعهد بالاستمرار بالمضي على نهجه المبارك وان نبقى مدافعين عن حقوق جماعير شعبنا في كوردستان، وان نكون داعمين للتعايش السلمي.

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني

في برلمان كوردستان

PUKmedia ترجمة‌

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