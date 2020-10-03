مطار النجف يستأنف استقبال الرحلات خلال زيارة الأربعين

2020/10/03 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الأشرف- حيدر فرمان

أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي، اليوم السبت، إنهاء الاستعدادات لاستقبال الرحلات خلال زيارة الأربعين.

وقال عضو إدارة المطار حافظ سلمان الغزالي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إدارة مطار النجف الأشرف الدولي أنهت الاستعدادات لاستقبال الرحلات خلال زيارة الأربعين من الدول العربية والإسلامية كافة بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا"، مبيناً أن "ذلك جاء بعد قرار الحكومة الأخير بالسماح لـ ١٥٠٠ مسافر من كل أنحاء العالم للمشاركة في زيارة الأربعين".

وأضاف، أن "هناك شركات طيران تواصلت مع إدارة المطار لتسيير رحلاتها، ومنها الجزيرة، والقطرية والباكستانية، وغيرها من شركات الطيران الأخرى التي وصلت فعليا إلى مطار النجف الاشرف الدولي".



مشيراً إلى أن "المطار سيشهد استقبالا ملحوظا للمسافرين خلال الأيام المقبلة من الدول التي ترغب بتسيير رحلاتها والمشاركة في زيارة الأربعين".

ولفت إلى أن "إدارة المطار ستتخذ الإجراءات الصحية والوقائية كافة التي وجهت بها خلية الأزمة بتحقيق التباعد الاجتماعي الصحي من أجل سلامة المسافرين وسيشهد مطار النجف عودة مرضية خلال الأيام المقبلة".

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