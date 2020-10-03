تأجيل دعوى مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضا للطيار الموقوف للشهر المقبل

2020/10/03 | 17:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، ويطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه ، عن الأضرار المادية والأدبية، بعد نشره صورة من داخل كابينة الطائرة يقودها الطيار المتضرر ، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.[…]

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