صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “702” المسجلة اليوم

2020/10/03 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 702 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 489 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 702 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 489 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

.



قطاع الرصافة 47 حالة

.



قطاع بغداد جديدة 103 حالة

قطاع الاعظمية 56 حالة

قطاع الاستقلال 29 حالة .





قطاع البلديات الثاني 33 حالة .





قطاع الشعب 26 حالة .

قطاع البلديات الاول 101 حالة

قطاع المدائن 47 حالة

قطاع النهروان 18 حالة

قطاع الصدر 29 حالة

– 213 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .

مدينة الصدر 33 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .





, 345, 357 .



.



320 , 328 ,331 الشعب 21 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي ,333 ,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , المعسكر , , الزراعي , 771 , البلديات 17

, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 10 حالات محلة 505, 503, •

الامين 9 حالات محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 13 حالة محلة 701 •

, الزعفرانية 14 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 957 , 918 , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 13 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , راس الحواش , 311 , الاعظمية 15 حالة محلة, 314

العبيدي 11 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769 , •

الطالبية 3 حالات محلة 323 , 320 , 324 , 321 , •

. حي الزهراء 8 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

.



ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 4 حالات محلة 799 , 796

زيونة حالة واحدة محلة 716,

شارع المغرب حالتين محلة 304,

حي الزهراء حالة واحدة محلة 755

سبع قصور 3 حالات قرب جامع الامام علي والزراعي

الحسينية 7 حالات محلة , 222 , 215 .



215 , 217

الكرخ حالتين ضمن المناطق التالية, الدورة حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة,

الطالبية 5 حالات محلة 322, 332, 321

محافظة واسط حالة واحدة الصويرة

المشتل 5 حالات محلة 771, 767, 751,

حي النصر حالة واحدة

حي تونس حالة واحدة محلة 330

محافظة ذي قار حالة واحدة الناصرية

محافظة بابل 3 حالات المسيب, الحلة

الغدير حالة واحدة محلة 706

سبع ابكار حالتين محلة 340,

الفضيلية حالة واحدة

الاستكشافات حالة واحدة

الرشاد حالة واحدة,

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 47572 توفي منهم1257 للاسف فيما اكتسب الشفاء 39469 ومتبقي قيد العلاج 6846”.





ودعا الساعدي المواطنين، الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “702” المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “702” المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).