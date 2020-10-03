2020/10/03 | 17:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية يتعاقد رسميا مع مدرب اللياقة البدنية الاسباني كارلوس غونزاليس هيرو لينضم مع الملاك التدريبي بقيادة المدرب ايوب اوديشو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/03 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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