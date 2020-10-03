2020/10/03 | 17:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ،حيدر حسين المشرف/..كشفت شرطة محافظة ذي قار ، اليوم السبت ، عن مقتل امرأة مسنة خنقا على يد ابنتها بمنطقة الزعيلات في مدينة الناصرية .وذكر بيان للشرطة تلقت ( المستقلة) نسخة منه ان ” امرأة تبلغ من العمر 73 عاما قتلت خنقا على يد ابنتها البالغة من العمر 43 عاما اثر مشادة كلامية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل امرأة مسنة خنقا على يد ابنتها في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل امرأة مسنة خنقا على يد ابنتها في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).