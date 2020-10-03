2020/10/03 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من وعوده المتكررة بالالتزام باتفاق أوبك+، تظهر بيانات التصدير أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط أوبك، رفع صادراته من الخام بشكل طفيف في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، وفقا لموقع "Oil Price".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أقل أعضاء أوبك امتثالا".. لماذا يصعب على العراق خفض إنتاج النفط؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أقل أعضاء أوبك امتثالا".. لماذا يصعب على العراق خفض إنتاج النفط؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).