شرطة النجف تعتقل مجموعة من أصحاب الدراجات النارية.. تصرفاتهم غير متزنة!

2020/10/03 | 17:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة النجف، السبت، القبض على مجموعة من أصحاب الدراجات النارية، أحدهم يحمل مادة الكرستال المخدرة. وقالت مديرية شرطة النجف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الأول 2020)، إنه "القت شرطة النجف الاشرف والمنشآت وبالتعاون مع مديرية استخبارات النجف وأمن الحشد الشعبي في النجف، القبض على عدد من المخالفين من أصحاب الدراجات النارية بعد خروجهم من محافظات أخرى بأتجاه النجف ثم إلى كربلاء وبأسلوب يسيء إلى زيارة الأربعينية، ويتخلله بعض التصرفات غير المسؤولة وغير المتزنة".

وتابع، "أثناء دخولهم المحافظة تم مراقبتهم ونصب كمين لهم وقد ألقي القبض عليهم، وكان عددهم 25 شخصاً وضبطت بحوزتهم 13 دراجة نارية عدد منها مخالف للضوابط وبدون مستمسكات كما ضبطت بحوزة أحدهم مادة الكريستال المخدرة".

وتابع، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".

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