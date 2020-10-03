المالية النيباية تكشف عن اسماء المصارف التي تُقرض الحكومة

2020/10/03 | 18:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، انه لا تتوفر لديه معلومات حول تحديد وزارة المالية الاتحادية لموعد لتوزيع رواتب الموظفين او ارسال المبلغ المخصص كرواتب لموظفي اقليم كوردستان والبالغة 320 مليار دينار عراقي.

وقال النائب أحمد حاجي رشيد مقرر اللجنة المالية النيباية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت: انه لا توجد لديه معلومات حول موعد توزيع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، مبينا ان الحكومة الاتحادية لم تحدد موعدا لارسال المبالغ المالية المخصصة كرواتب لموظفي اقليم كوردستان.

وحول الاقتراض الخارجي والداخلي لسد العجر في الموازنة، بيّن حاجي رشيد، ان المصارف والبنوك الخارجية امتعنت عن اقراض العراق المبالغ المالية لسد العجز في تسديد رواتب الموظفين، لافتا الى ان هنالك اربع مصارف داخلية ستقترض الحكومة منها لدفع رواتب الموظفين وهي مصرف TBI، الرشيد، الرافدين، او خصم سندات البنك المركزي.

يذكر ان حكومة اقليم كوردستان وزعت رواتب شهر الاول، الثاني والثالث من العام الحالي 2020 مع استقطاع نسبة 21% من رواتب شهري الثاني والثالث، فيما لم توزع رواتب الموظفين لشهر نيسان بعد.

PUKmedia خاص‌

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