ترمب يطمئن جمهوره: انتقالي إلى المستشفى العسكري ما هو إلا إجراء احترازي

2020/10/03 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طمأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤيديه بشأن حالته الصحية عبر مقطع فيديو من مقر إقامته في البيت الأبيض.

ونشرت ترمب تغريدة على حسابه في تويتر، تضمنت مقطعا مصورا قبل ذهابه إلى مركز والتر ريد الطبي أكد فيه انه بصحة جيدة وأن انتقاله إلى المستشفى العسكري ما هو إلا إجراء احترازي، لافتا الى أنه سيواصل عمله من مكتبه هناك، كما اكد إن زوجته ميلانيا أيضا في صحة جيدة، وتعاني من أعراض خفيفة.

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