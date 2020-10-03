2020/10/03 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقاهي التراثية في العراق محطات ومنتديات ومجالس ثقافية البيروتي يخطف الجائزة في إحتفالية نهائي أول مسابقة تراثية بغداد – حمدي العطار تحافظ المقاهي على قيمتها التراثية، وتعبر عن الاصالة والتراث، ويرجع تاريخ وجود المقاهي في بغداد الى القرن الخامس عشر، وقد تخصصت المقاهي سابقا بالمهن فكان هناك (مقهى للتجار، ومقهى البناية، ومقهى المطيرجية، ومقهى للعميان، […]

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